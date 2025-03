Niedawno dotknęło to Igę Świątek. Rodzina legendy polskich skoków walczy o "cześć i pamięć"

Potomkowie Stanisława Marusarza walczą o bezprawne wykorzystanie wizerunku

W cieniu tych wydarzeń trwa batalia sądowa o zaprzestanie takich praktyk w stosunku do Stanisława Marusarza . To legenda polskich sportów zimowych. Kilka dni temu minęło 90 lat od tego, jak ustanowił rekord świata w długości skoku narciarskiego w Planicy .

Jego potomkowie walczą o to, by dobre imię Stanisława Marusarza, patrona Wielkiej Krokwi , nie było szargane. Sprawą zajmuje się Kancelaria adwokacka Andrzeja Stelmacha w Krakowie.

Jedna ze spraw dotyczy warszawskiego dewelopera, który sprzedaje w Zakopanem mieszkania. Na banerze reklamowym jest archiwalna postać Stanisława Marusarza. Jest to - zdaniem rodziny - jawne wykorzystanie wizerunku zmarłego w 1993 roku narciarza do celów komercyjnych .

- Deweloper tłumaczy się tym, że wykorzystał zdjęcie z publicznej dostępnej domeny Narodowego Archiwum Cyfrowego . To jest jednak wykorzystanie w celach komercyjnych. Do tego mamy zastrzeżenia - przyznał w rozmowie z Interia Sport Andrzej Stelmach , który reprezentuje Fundację Stanisława Marusarza .

Wyskokowe napoje i walka w Urzędzie Patentowym

Druga sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana i dotyczy producenta napojów wyskokowych, ale też artykułów spożywczych. Na dodatek nosi nazwisko Marusarz. Znak firmowy jednak tak stworzył, by nawiązywał do skoków narciarskich. Na tle Giewontu jest postać skoczka, który na jednej narcie ma napis Marusarz .

- Mamy tutaj rzeczywiście zbieżność nazwisk i trudno jest komuś zarzucić, że nazywa się Marusarz. Na czym polega zawisłość tej sprawy? Nasz przeciwnik złożył do Urzędu Patentowego wniosek o ochronę znaków towarowych. I słownych, i graficznych. I tę ochronę uzyskał, o czym nie wiedzieliśmy. Złożyliśmy zatem pozew o ochronę dóbr osobistych, ale też złożyliśmy wniosek do Urzędu Patentowego o unieważnienie tego znaku towarowego. Istnieje taka możliwość prawna. I wzbudziliśmy wątpliwości u urzędników. Jesteśmy już po wymianie pism procesowych i wyznaczony został termin rozprawy, co jest raczej wyjątkiem niż regułą. Mogą mieć zatem zastrzeżenia co do tego znaku towarowego, co oczywiście nie przesądza sprawy - powiedział mecenas.