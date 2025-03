Ahonen też się przyznał. Legenda mówi wprost o oszukiwaniu przy kombinezonach

Janne Ahonen: Przekraczałem granice w kwestii kombinezonu i robiłem to świadomie

Swoje trzy grosze w temacie dorzucił też legendarny Janne Ahonen , którego słowa szeroko cytowano w portalu nrk.no. Fin stwierdził - początkowo żartobliwie - że w przeciwieństwie do Kuettela nie spryskiwał kombinezonu lakierem do włosów, bo konkurenci "mogliby coś poczuć". Wskazał jednak na coś jeszcze innego.

Nigdy nie pokryłem stroju niczym, co nie było dozwolone, ale jeśli mowa o rozmiarze, to naciągałem przepisy i przekraczałem tę granicę

"Jeśli ktoś dobrze skacze, nie będą go przeprowadzać przez kontrolę, bo jeśli coś się tu stanie, to będzie to źle wyglądać. Łatwiej jest wziąć kogoś z niskim numerem startowym i zdyskwalifikować" - zarzuca 47-latek. Sandro Pertile, dyrektor PŚ, zdążył już stwierdzić, że są to "poważne oskarżenia, których nie ma zamiaru komentować".