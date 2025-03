Zwrot akcji w Norwegii. Zaskakujące wyznanie gwiazdy, to brzmi jak zapowiedź powrotu

Jedna z najsilniejszych zimowych nacji wpadła w tarapaty na własne życzenie. Skoczkowie podczas mistrzostw świata w Trondheim korzystali z nielegalnie modyfikowanych kombinezonów. Skandynawowie wpadli na gorącym uczynku podczas konkursu na dużym obiekcie. FIS niemal natychmiastowo wyciągnęła wobec kadry przykre konsekwencje. Marius Lindvik stracił srebrny medal. Ponadto nie może brać udział w konkursach Pucharu Świata. Podobnie zresztą jak parę innych gwiazd. Reklama

Czołowe norweskie nazwiska wrócą dopiero do gry, gdy skończy się oficjalne śledztwo. Kibice z tego powodu nie mają co liczyć na spektakularne wyniki, dlatego też tak mała ich liczba pojawiła się podczas ostatniego weekendu z lotami w Vikersund. Wcześniej pustkami świeciła legendarna Holmenkollbakken. Fani kończącą się powoli kampanię spisali już na straty. Ale ciekawie zapowiada się dla nich ta przyszła. Całkiem możliwe, że podczas niej dojdzie do hucznego powrotu. Nie chodzi o koniec zawieszenia męskich gwiazd, a o Maren Lundby.

Maren Lundby może wrócić do skoków. Ależ to byłaby historia

30-latka w zeszłym roku odchodziła na emeryturę jako spełniona sportsmenka. Na swoim koncie miała choćby mistrzostwo olimpijskie czy złoty medal wywalczony na globalnym czempionacie. I jak widać ciągnie wilka do lasu, czego dowodem jest ostatnia wypowiedź zawodniczki. "Jestem zadowolona z roli, którą teraz pełnię [ekspertki telewizyjnej - dop. red.], ale rozważałam też powrót na skocznię narciarską na krótki okres, aż do igrzysk olimpijskich we Włoszech w 2026 roku" - stwierdziła prosto z mostu, cytowana przez "skijumping.pl". Reklama

"Na razie powiedziałabym, że szanse są niewielkie, ale gdybym miała mówić o procentach, to dziś byłoby to pewnie pięć do dziesięciu procent. Nigdy nie należy mówić nigdy. Widzę, że teraz będzie o tym głośno w mediach, więc chcę trochę stonować temat" - dodała na łamach "vk.no".

Kibice w Norwegii z niecierpliwością będą czekać na kolejne informacje w sprawie. Potencjalny udział utytułowanej Skandynawki w najważniejszej imprezie czterolecia byłby wielkim wydarzeniem dla całej dyscypliny.

Maren Lundby / AFP

Maren Lundby / Jure Makovec / AFP / AFP