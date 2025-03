Probierz mocno zaskoczył. Ostro uciął plotki o konflikcie

Jeszcze kilkanaście miesięcy temu Cash był na dobrej drodze, by stać się jednym z najpopularniejszych piłkarzy reprezentacji Polski. Z jego grą wiązano wielkie nadzieje, a zawodnik udzielał się m. in. w reklamach. Przez ostatni rok słuchał jednak o nim zaginął - ostatni raz zagrał w barażowym spotkaniu z Estonią, ale później powołań już nie otrzymywał.



- Żeby sprawa była jasna - nie ma żadnej złej krwi między mną a Cashem. Od pewnego czasu jestem z nim w kontakcie i rozmawiamy. Jeszcze raz więc to powiem, bo czytam, że ktoś ciągle przypomina, że go nie powoływałem. Przypomnę więc, że w ostatnim okresie Matty Cash przed każdym zgrupowaniem miał kontuzję i nie mógł być powołany. Jak ktoś nie wierzy, niech sprawdzi terminarz jego urazów i wtedy będzie łatwiej - podkreślał Probierz.



Mimo tego pojawiły się głosy, że selekcjonerowi nie do końca po drodze z pomocnikiem Aston Villi. I nawet jeśli było w tym trochę prawdy, to teraz sytuacja się zmieniła, a Probierz dał temu wyraz decydując się na wystawienie Casha od pierwszej minuty spotkania przeciwko Litwie.

Reklama