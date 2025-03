Adam Małysz znowu wskoczył w garnitur. Ważne porozumienie PZN

To efekt porozumienia podpisanego przez Polski Związek Narciarski i Orlen Centrum Innowacji w Sportach Zimowych , a Akademią Kultury Fizycznej im. Bronisława Czecha w Krakowie .

Idzie nowe w polskim narciarstwie. Szeroko zakrojona współpraca z udziałem nauki i technologii

Prowadzone będą zaawansowane badania naukowe nad biomechaniką ruchu sportowców, wydolnością fizyczną i nowoczesnymi metodami treningowymi. Testowane będą innowacyjne materiały do sprzętu sportowego, które mogą poprawić aerodynamikę i bezpieczeństwo zawodników . Wdrożone zostaną nowe technologie - m.in. analiza danych w czasie rzeczywistym, rozwój sztucznej inteligencji w ocenie techniki zawodników oraz symulacje warunków atmosferycznych. Prowadzone będą szkolenia i programy dydaktyczne, które pozwolą młodym sportowcom i trenerom korzystać z najnowszych odkryć naukowych.

Jednym słowem to podstawa do budowy nowoczesnej struktury oparte o naukę, technologię i sport. To coś, o czym Adam Małysz mówił od początku swojej kadencji w PZN.