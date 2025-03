Chcą stanąć na drodze FIS. Kolejny turniej w skokach może być rewolucją

FIS chce skreślić normalne skocznie. Austria i Słowenią kontratakują

Kilka lat temu, kiedy normalne skocznie traciły na znaczeniu, pojawiła się idea, by przyznawać Małe Kryształowe Kule za rywalizację na nich. Podobnie jak to się czyni za loty narciarskie.

To nie spotkało się z aprobatą, a do tego rezygnowano z przeprowadzania zawodów na normalnej skoczni. Wyjątkiem był Puchar Świata w skokach kobiet. Od sezonu 2026/2027 ma jednak dojść do połączenia kalendarzy męskich i żeńskich, a to będzie oznaczało wykreślenie rywalizacji w na normalnej skoczni.