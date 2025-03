Reprezentanci Polski U-19 zaliczyli bardzo dobry początek tegorocznej rundy kwalifikacyjnej do mistrzostw Europy U-19, które rozegrane zostaną w Rumunii. W meczu otwarcia pewnie pokonali oni Gruzinów , co przy remisowym spotkaniu Słowacji z Czarnogórą (1:1), pozwoliło naszym "Orlętom" stać się samodzielnym liderem swojej grupy. Niespełna trzy dni później piłkarze, prowadzeni przez Wojciecha Kobeszkę zmierzyli się ze swoimi rówieśnikami z Czarnogóry.

Polskie "Orlęta" minimalnie gorsze od rywali. Awans na euro zagrożony

Pierwsza połowa spotkania zdecydowanie należała do grona tych mniej pasjonujących. Zarówno jedni, jak i drudzy piłkarze prowadzili dość mocny atak pozycyjny, o czym najlepiej świadczy statystyka sytuacji bramkowych, wykreowanych przez obie reprezentacje. W przypadku Polaków były to trzy zagrożenia, podczas gdy młodzi piłkarze z Czarnogóry mogli pochwalić się dwoma sytuacjami tego typu. Wszystko wskazywało więc na to, że do przerwy nie wydarzy się już nic znaczącego. Niestety tuż przed przerwą zawodnik Juventusu Vasilije Adzic przełamał panujący dotychczas impas i wyprowadził swoją drużynę na jednobramkowe prowadzenie.