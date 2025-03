Finał walki o Kryształową Kulę. Możliwa wielka zmiana na szczycie

Do końca Pucharu Świata zostały dwa weekendy - ten w Lahti i Planicy. Przed skoczkami jeszcze pięć konkursów, w tym trzy indywidualne, rywalizacja zespołowa i duety. Jan Hoerl ma więc trzy okazje, by odrobić 94 punkty do Daniela Tschofeniga i odebrać mu Kryształową Kulę. W ostatnim czasie skraca dystans, wiele wskazuje na to, że o wszystkim może zdecydować mogą ostatnie zawody w niedzielę 30 marca. To byłby wymarzony scenariusz dla kibiców.

