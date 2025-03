Aleksander Zniszczoł dosadnie o zmianie trenera. "Zawsze było jakieś ale"

Niedzielne zmagania w ramach ostatniego konkursu Pucharu Świata 2024/2025 na pewno pozostaną w pamięci całego środowiska tego sportu. Nieprawdopodobny poziom rywalizacji, zwieńczony rekordem świata w wykonaniu Domena Prevc a , który i tak nie pozwolił mu na ostateczny triumf w tym dniu. Wśród polskich zawodników fenomenalną formę zaprezentował natomiast Aleksander Zniszczoł , który oddał dwa, bardzo równe skoki na odległość 234,5 oraz 238 metrów, co ostatecznie uplasowało go na wysokiej 7. pozycji w końcowej klasyfikacji konkursu.

Ze skoków Zniszczoła wyraźnie zadowolony był także Thomas Thurnbichler, dla którego był to ostatni konkurs w roli szkoleniowca polskiej kadry skoczków. Jak bowiem dowiedzieliśmy się na konferencji przed rozpoczęciem cyklu w Planicy, Thurnbichler został odsunięty od reprezentacji Polski, a jego miejsce zajmie dotychczasowy asystent Austriaka Maciej Maciusiak. To właśnie na jego barki spadnie zadanie przygotowania naszych reprezentantów do zbliżających się wielkimi krokami Igrzysk Olimpijskich 2026 Mediolan-Cortina.