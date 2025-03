Thurnbichler odsunięty od kadry, Małysz ogłosił to oficjalnie. Znamy jego następcę

Weekend w Planicy zakończy dla skoczków sezon 2024/25 w Pucharze Świata. Nastał zatem czas powolnych posumowań i decyzji odnośnie do przyszłej kampanii. A patrząc po wynikach i stanie polskich skoków, zmiany potrzebne są od zaraz. Biało-Czerwoni w większości mają za sobą rozczarowujący sezon, w którym parę razy udało się błysnąć Aleksandrowi Zniszczołowi i Pawłowi Wąskowi. To oni byli najjaśniejszymi postaciami w wielu konkursach.

Polskie skoki na rozdrożu. Niepewna przyszłość Thomasa Thurnbichlera

Jakkolwiek brutalnie to nie brzmi, Polacy przestali być potęgą w skokach - Austriacy, Niemcy i Słoweńcy mocno nam odjechali i to oni bili się przeważnie o czołowe lokaty w poszczególnych konkursach drużynowych, a także indywidualnych. Z Biało-Czerwonych tylko Pawłowi Wąskowi udało się raz stanąć na podium zawodów Pucharu Świata - w Lahti. W tej sytuacji kibice domagali się reakcji ze strony Polskiego Związku Narciarstwa na czele z Adamem Małyszem.

- Jeśli nie chcecie Thomasa Thurnbichlera, wystarczy jedno słowo i z przyjemnością przyjmiemy go z powrotem - deklarował jeszcze przed ogłoszeniem decyzji ws. przyszłości szkoleniowca Andreas Goldberger w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet.

Małysz musiał zareagować. Thomas Thurnbichler odsunięty od kadry A Polaków

Podczas zwołanej na piątek konferencji prasowej w Planicy Małysz ogłosił to, czego polscy kibice spodziewali się już od dawna. Oficjalnie potwierdził, że Thomas Thurnbichler został odsunięty od kadry A Biało-Czerwonych. Wpływ na to miały przede wszystkim fatalne wyniki osiągane przez Polaków. Doprowadzić do tego mogło także pogorszenie się jego relacji z kilkoma z nich, na czele z Dawidem Kubackim. 35-latek wielokrotnie krytykował trenera i kwestionował niektóre z jego metod treningowych.