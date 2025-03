40 skoczków stawiło się na starcie serii próbnej przed konkursem na skoczni mamuciej w Planicy. Decyzją Thomasa Thurnbichlera do zawodów przystąpili Kamil Stoch , Jakub Wolny, Aleksander Zniszczoł , Piotr Żyła i Paweł Wąsek. Dawidowi Kubackiemu niestety nie udało się uzyskać kwalifikacji.

Świetny powrót Żyły, kapitalna próba Zniszczoła. Udana seria próbna w Planicy

Serię próbną jako pierwszy z Polaków rozpoczął Jakub Wolny. Niestety wypadł fatalnie. W dość korzystnych warunkach 29-latek lądował blisko, bo zaledwie na 162. metrze. Drugi najsłabszy w stawce Muhammed Ali Bedir uzyskał wynik o 18 metrów lepszy. Źle to wróżyło w kontekście jego występu w serii konkursowej. NA szczęście dużo lepiej spisał się Kamil Stoch. Doświadczony skoczek uzyskał 207,5 metra.

Zaledwie metr bliżej od Stocha lądował Piotr Żyła. Udowodnił tym samy, że decyzja o uwzględnieniu go w kadrze na konkurs w Planicy była słuszna. Imponująca za to była próba Aleksandra Zniszczoła, który po swoim skoku objął prowadzenie. 31-latek skoczył 223,5 metra, wprawiając w zachwyt kibiców. Wyprzedził go dopiero pod koniec serii próbnej Stefan Kraft.