Bohater polskiej kadry bez powołania od Grbicia. Na tym nie koniec. "Mały szok"

Nikola Grbić 25 marca ogłosił listę powołanych na zgrupowanie reprezentacji Polski, które rozpocznie się pod koniec kwietnia. Serb dał szansę m.in. siedmiu debiutantom, za to pominął pięciu wicemistrzów olimpijskich. W tym Grzegorza Łomacza , który był bohaterem meczu z Amerykanami w półfinale igrzysk olimpijskich. Doświadczony rozgrywający kulisy absencji wyjaśnił teraz w rozmowie z tvpsport.pl.

"Dla mnie reprezentacja to absolutny priorytet. Sportowo nie wyobrażam sobie ważniejszej rzeczy niż kadra. Zawsze chciałem dla niej grać i jej pomagać w każdym wydaniu" - zaczął.

To była piekielnie ciężka decyzja. Poczułem, że po tylu latach poświęceń rodzina mnie potrzebuje i ja potrzebuję jej. Nie chcę stracić czasu, bo jego nigdy nie można nadrobić. To dlatego wygrała rodzina

Grzegorz Łomacz o braku Marcina Janusza. "Mały szok"

"To był mały szok. Choć mamy z Marcinem kontakt, byłem zaskoczony, że nie ma go na liście. Jestem jednak pewny, że Marcin Komenda i Janek Firlej podołają zadaniu" - wyznał Łomacz.

Łomacza, Janusza oraz pozostałych wicemistrzów olimpijskich, których z powodów zdrowotnych i osobistych zabrakło na liście powołanych, a więc Łukasza Kaczmarka, Pawła Zatorskiego i Mateusza Bieńka , w tym roku nie zobaczymy w kadrze. Nie oznacza to jednak, że za rok nie będą walczyli o powołanie.

"Nie wykluczam powrotu. Wiem, że wielu ludzi zagląda mi w PESEL, ale fizycznie czuję się doskonale. Nie zamykam się też na to, co będzie w przyszłości, jeżeli oczywiście będę jeszcze w stanie jakkolwiek pomóc reprezentacji. Myślę, że zrobię to bez najmniejszego problemu" - wyznał rozgrywający PGE GiEK Skry Bełchatów.