FC Barcelona awansowała do finału Pucharu Króla. Po raz czwarty z rzędu wygrała z Atletico Madryt na Estadio Metropolitano. W środowy wieczór było 1:0, co końcowo dało 5:4 w dwumeczu. 26 kwietnia dojdzie więc do kolejnego w tym sezonie El Clasico. Na instagramowym koncie Roberta Lewandowskiego w nocy pojawiło się wyjątkowe zdjęcie z podziemi stadionu "Los Colchoneros". Pokazał, jak zespół Hansiego Flicka świętuje wywalczenie przepustki do spotkania o trofeum.