Małysz ujawnia prawdę. Tak zapadła decyzja o pożegnaniu Thurnbichlera [WIDEO]

Adam Małysz o odsunięciu Thomasa Thurnbichlera: "Nie było wyjścia"

Thurnbichler komentuje odejście

Sam zainteresowany również skomentował swoje odejście. "To mój ostatni weekend jako główny trener polskiej kadry" - powiedział Austriak. Przyznał, że już w trakcie sezonu miał wątpliwości co do kontynuowania pracy w dotychczasowej formie. "Wkładałem mnóstwo energii w ten zespół, ale widziałem też, że nie przynosiło to sukcesu, jakiego oczekiwałem" - dodał.