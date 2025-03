Show polskiego skoczka w Planicy, odpalił "petardę" na koniec sezonu. I to dwa razy

Aleksander Zniszczoł w poprzednim sezonie dwukrotnie stawał na podium Pucharu Świata i uzbierał w sumie aż 524 punkty, co było jego najlepszym wynikiem w karierze. W ostatnich miesiącach już tak dobrze mu nie szło, tylko dwa razy uplasował się w czołowej dziesiątce zawodów. W Planicy stanął przed szansą na to, by zakończyć cykl 2024/2025 w efektownym stylu.