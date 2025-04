Marianna Schreiber triumfuje. Dostała własny program w telewizji, wielka radość

Już 1 kwietnia Schreiber chciała podzielić się z fanami tym, czego dowiedziała się od telewizji wPolsce24. Wtedy jednak wstrzymywała się z ogłoszeniem, by to nie zostało wzięte za primaaprilisowy żart. Zawodniczka freak fightów póki co nie wraca do oktagonu, a bardziej skupia się na rozwijaniu swojej kariery w show-biznesie.