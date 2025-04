Był jednym z tych, na którego wskazał Thomas Thurnbichler. Czekamy na to aż "odpali"

Kacper Juroszek: dużo lepiej skończyłem, niż zacząłem ten sezon

Od tego momentu - poza kilkoma drobnymi wpadkami - często gościł w "10" konkursów na zapleczu Pucharu Świata. A w Lahti otarł się nawet o podium. Kiedy jednak w Sapporo znowu dostał szansę w Pucharze Świata, to tym razem awansował do konkursu, ale nie był w stanie przebić się do "30".