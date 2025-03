Nowy rekord świata w Planicy. Fenomenalny lot Domena Prevca

W niedzielę zakończył się sezon skoków narciarskich. W ostatnim konkursie zwyciężył Anze Lanisek przed Domenem Prevem i Andreasem Wellingerem. Uwagę od zwycięzcy skradł jednak drugi ze Słoweńców. W drugiej serii konkursowej uzyskał on aż 254.5 metra, co jest nowym oficjalnym rekordem świata.

Tym samym po ponad 8 latach najdłuższy oficjalny lot na nartach stracił Stefan Kraft, który w Vikersund w 2017 roku wylądował 253.5 metra. Lot Domena Prevca jest też powrotem rekordu świata do Planicy, która dzierżyła go do 2011 roku (Bjorn Einar Romoren, 239 metrów. 2005 rok).