Kolejna "bomba"w skokach. Tuż za metą sezonu. Rekord świata jednak do kasacji?

Sezon 2024/25 w skokach narciarskich przeszedł już wprawdzie do historii, ale jego echa słychać będzie jeszcze długo. Paradoksalnie dbają o to Norwegowie, którzy stali się negatywnymi bohaterami skandalu związanego z manipulacjami przy kombinezonach. Teraz sami wytaczają ciężkie działa przeciwko rekordziście świata. Ich zdaniem w miniony weekend Domen Prevc skoczył 254,5 m w nieregulaminowym stroju. Co na to dyrektor PŚ, Sandro Pertile?