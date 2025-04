Przedwczesna radość Norwegów. FIS wyjaśnia decyzję

- To czarny dzień dla skoków - mówił wówczas Sandro Pertile , dyrektor Pucharu Świata w skokach narciarskich, który w niedawnej rozmowie z Michałem Chmielewskim z TVP Sport przyznał, że myślał wówczas o rezygnacji.

FIS zniosła zawieszenie skoczków. Kluczowych kilka słów

Następnym krokiem było zawieszenie wspomnianych skoczków. Za moment do tego grona dołączyło trzech kolejnych zawodników z Norwegii: Robin Pedersen, Kristoffer Sundal i Robert Johansson . To samo spotkało trzy osoby z norweskiego sztabu, w tym trenera Mariusa Breviga .

Kluczowe w nim są właśnie słowa "organizowanych przez Norweski Związek Narciarski lub inne narodowe związki narciarskie". Nie wszyscy jednak zrozumieli do końca ich znaczenie i zaczęto pisać o tym, że Norwegowie wrócą do rywalizacji w kolejnym sezonie.

Norwegowie wrócą do Pucharu Świata? FIS jasno stawia sprawę

"Oznacza to, że norwescy skoczkowie mogą normalnie uczestniczyć w reprezentacji, trenować i rywalizować" - napisał w komunikacie prasowym Ola Keul , pełniący obowiązki sekretarza generalnego Norweskiego Związku Narciarskiego.

Skoro w samej Norwegii nie do końca mają świadomość, co oznacza oświadczenie FIS, postanowiliśmy sami zapytać federację o to, jak odczytywać ten komunikat.