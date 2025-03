Asseco Resovia może powtórzyć historyczny sukces. Jest finał, dramat Bartosza Bednorza

Już w pierwszym spotkaniu Tours VB postawiło jednak rzeszowianom trudne warunki. Wówczas zespół z Podkarpacia wygrał dopiero po tie-breaku . Do awansu do finału potrzebował więc wyjazdowego zwycięstwa bądź wygrania dwóch partii, a potem dodatkowego złotego seta. I już początek spotkania we Francji pokazał, że zadanie wcale nie było łatwe. Co prawda Asseco Resovia rozpoczęła pierwszego seta świetnie, prowadząc 7:3, a potem 10:6. Francuzi doprowadzili jednak do remisu 10:10, a potem to oni przejęli inicjatywę. Nękali zagrywką Bartosza Bednorza, uciekli na trzy punkty.

