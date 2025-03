I choć emocji było co niemiara, to jednak po tej partii zupełnie wyparowały. A przecież mecz trwał, trzeba było go dokończyć . Przy stanie 2:2 losy pucharu były już rozstrzygnięte, ale przepisy obowiązujące w pucharowych rozgrywkach mówią jasno, że spotkanie należy rozgrywać, dopóki jedna z drużyn nie wygra trzech setów.

Siatkówka. Wilfredo Leon świętował w pustej hali. Ten przepis psuje widowisko

Oczywiście w siatkówce nie ma remisów, ale przepisy wymuszające dokańczanie meczów, gdy rywalizacja jest już rozstrzygnięta, trącą absurdem. Na razie CEV, który zarządza rozgrywkami w Europie, nie ma pomysłu na zmianę zasad obowiązujących w pucharowych dwumeczach. A to prowadzi do takich sytuacji, jak ta z udziałem siatkarzy Bogdanki LUK .

Ostatniego seta ich rywalizacji z Lube obserwowała nikła grupa kibiców. A przecież włoscy fani szczelnie wypełnili halę i przez cztery sety prowadzili kapitalny, głośny doping. Tyle że po przegranym przez swoją drużynę czwartym secie większość z nich opuściła obiekt . Nie ma co się dziwić, że nie wytrzymali do końca, skoro ostatni set nie miał już stawki, a spotkanie było rozgrywane w środku tygodnia.

Z kolei siatkarzom z Lublina trudno było się zmobilizować, kiedy właściwie rozpoczęli już świętowanie. Zresztą nawet trenerzy obu drużyn pogratulowali sobie i podziękowali za rywalizację już przed tie-breakiem. Doszło do tego, że środkowy Jan Nowakowski jeszcze w trakcie piątego seta podszedł do komentatorów Polsatu Sport obecnych w hali i na wizji... dziękował kibicom przed telewizorami do mikrofonu sprawozdawców, zapraszając do oglądania ceremonii dekoracji.