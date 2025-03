CEV nie rozpieszcza nagrodami za europejskie puchary. Aby grać trzeba czasem dopłacić

Siatkarze Bogdanki LUK Lublin pomimo porażki w drugim starciu finału Pucharu Challenge 2:3 z Cucine Lube Civitanova wygrali europejski Puchar Challenge. Spotkanie we własnej hali zespół z Lublina wygrał 3:1 i do ostatecznego zwycięstwa potrzebował tylko dwóch setów, które udało się wywalczyć w niezwykle emocjonujących okolicznościach. Przy stanie 0:2 przedstawiciele PlusLigi wzięli sprawy w swoje ręce i wrócili do spotkania. Set trzeci padł ich łupem po grze na przewagi. Obie drużyny długo nie były w stanie zdobyć potrzebnej dwupunktowej przewagi. Finalnie rywalizacje w tej partii rozstrzygnął Mateusz Malinowski ustalając wynik na 38:36. W czwartej odsłonie tego starcia Lublinianie złapali swój rytm i domknęli sprawę wygranej Pucharu Challenge zdobywając drugiego seta (25:20). Wynik tie-breaka był już bez znaczenia.

