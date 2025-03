Robert Lewandowski bez optymizmu. "Te mecze trzeba przepychać"

O sytuację, związaną z rozczarowującym spotkaniem z Litwą, zapytany został również Robert Lewandowski. Na kanale "Łączy nas piłka", pojawił się materiał, w którym kapitan naszej reprezentacji poproszony został o ocenę meczu otwierającego eliminacje. "Bez historii. Oczywiście nie był to wielki mecz, ale te mecze trzeba czasami przepychać" - powiedział Lewandowski. Wcześniej, Lewandowski zabrał również głos w szatni, gdzie w obecności wszystkich zawodników wygłosił krótką, pomeczową przemowę. "Jeśli nie podkręcimy tego tempa, to możemy się męczyć. Niezależnie od tego, czy będziemy grać u siebie, czy na wyjeździe, to te mecze mogą tak wyglądać. [...]. Musimy mentalnie podejść do tych kwalifikacji tak, że musimy czasami te mecze wyszarpać" - mówił jedyny strzelec bramki w tym spotkaniu. Takie słowa zdecydowanie nie mogą napawać optymizmem, biorąc pod uwagę, że zostały one wypowiedziane w kontekście spotkania z drużyną, która zajmuje obecnie 142. miejsce w rankingu FIFA. Co więcej, nie jest to "wypadek przy pracy", a już swego rodzaju rutyna w wykonaniu kadry, dla której było to pierwsze zwycięstwo od wygranej ze Szkotami w sierpniu 2024. Od tamtego czasu zanotowali oni bowiem cztery porażki oraz jeden remis.