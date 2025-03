Śmierć legendy wstrząsnęła żoną Gołoty. Podzieliła się wspólnym zdjęciem

Świat obiegła informacja o śmierci George'a Foremana, wybitnego boksera. Mistrz świata wagi ciężkiej odszedł 21 marca w wieku 76 lat. Żegnał go cały świat boksu - Foreman był niezwykle zasłużoną postacią dla całej dyscypliny. Parę słów postanowiła powiedzieć również żona Andrzeja Gołoty, Mariola. Pokazała wspólne zdjęcie i w piękny sposób pokazała to, co najbardziej wszystkich zachwycało w zmarłym pięściarzu.