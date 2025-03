Będzie rewolucja? Zmarzlik wprost o kontrowersyjnym pomyśle

Koniec tunerów? Zmarzlik mówi wprost

- Nie ma takiego produktu i myślę, że szybko nie będzie. Temat rzeka. Myślę, że to, co odbywa się teraz, występuje na linii współpracy zawodnik-tuner. Jest rywalizacja pomiędzy nimi. Nie do końca rozumiem, czemu to miałoby służyć - mówi Zmarzlik w podcaście "Jak na Torze" na kanale Speedway Ekstraligi.



- W żużlu mamy wiele rzeczy, gdzie sami sobie podnosimy koszta. O tym nie rozmawiamy, a bierzemy się za grube rzeczy - szybko ucina Zmarzlik. - Myślę, że nie ma takiej opcji. Mamy jednego producenta silników na cały świat. Byłoby to możliwe, gdyby np. mielibyśmy producentów silników Yamaha, Honda, KTM i tych firm byłoby 5-6, a każdy z zawodników mógłby zostać fabrycznym jeźdźcem - dodaje Dominik Kubera.