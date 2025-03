Pozytywny znak dla Mertens przed starciem ze Świątek. Pokonała Polkę po kapitalnym powrocie

O godz. 17:00 czasu polskiego rozpocznie się niedzielna batalia z udziałem Igi Świątek i Elise Mertens o awans do 1/8 finału singla podczas WTA 1000 w Miami. Zanim Belgijka zmierzy się z raszynianką, dobę wcześniej miała okazję stanąć do walki w deblu z inną naszą reprezentantką - Katarzyną Piter. Zawodniczka z Poznania przybyła na Florydę opromieniona największym sukcesem w karierze. Na początku marca triumfowała w imprezie rangi "500" w meksykańskiej Meridzie w duecie z Mayar Sherif .

34-latka zgłosiła się do rozgrywek w Miami w parze z Monicą Niculescu. Obie już na "dzień dobry" stanęły przed wymagającym zadaniem, bowiem trafiły na tenisistki rozstawione z "7" . Oprócz wspomnianej Mertens, po drugiej stronie siatki czekała Shuai Zhang - równie utytułowana, jeśli chodzi o deblowe zmagania. Zapowiadał się zatem bardzo ciekawy pojedynek i taki w rzeczywistości też był. Do samego końca mieliśmy niesamowite emocje.

Katarzyna Piter i Monica Niculescu odpadły w pierwszej rundzie debla podczas WTA 1000 w Miami

Piter i Niculescu rozpoczęły pojedynek doskonale. Po przełamaniu w drugim gemie podwyższyły prowadzenie do stanu 3:0. W kolejnych minutach Mertens i Zhang wzięły się za odrabianie strat, serwowały po wyrównanie na 3:3. Katarzyna oraz Monica nie pozwoliły jednak na całkowite zniwelowanie różnicy i odpowiedziały natychmiastowym re-breakiem. Podczas ósmego rozdania polsko-rumuński duet miał dwa setbole, ale rywalki przedłużyły emocje. Później Elise i Shuai przełamały do zera i serwowały po 5:5. Znów jednak nie udało im się doprowadzić do wyrównania. Ostatecznie Piter i Niculescu triumfowały w premierowej odsłonie 6:4.