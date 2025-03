Nadchodzi rewolucja w ŁKS. Nowa rola Zbigniewa Bartmana. Tego jeszcze nie robił

Wszystko wskazuje na to, że na początku tygodnia dojdzie do trzęsienia ziemi w ŁKS-ie Commercecon. Kandydat do złotego medalu mistrzostw Polski zwolni trenera Alessandro Chiappiniego. Hubert Hoffman, właściciel siatkarskiej spółki miał stracić cierpliwość do Włocha po meczu, w którym ełkaesianki prowadziły 2:0, a i tak przegrały z BKS-em Bielsko-Biała po tie-breaku.