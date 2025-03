Triumf Collins w Miami zszedł na dalszy plan. Od razu poprosiła o modlitwę. "Stan krytyczny"

Koszmar Danielle Collins. Od razu ruszyła na pomoc, teraz musi czekać

Publiczności, która z coraz większym wzruszeniem słuchała kolejnych słów wypowiadanych przez Amerykankę. "Pomyślałam, że musimy zjechać na pobocze... zabraliśmy go z ulicy. Jest w szpitalu od dwóch dni. Mamy nadzieję, że uda nam się go adoptować i zabrać do domu. W tej chwili jest w stanie krytycznym w szpitalu dla zwierząt. Jeśli wszyscy mogą odmówić modlitwę za mojego nowego pupila... nazywa się Crash, ponieważ miał wypadek samochodowy. Proszę, prześlijcie dobrą energię mojemu małemu dziecku... to byłoby wspaniałe" - oznajmiła przejmującym głosem (cytat za: "The Tennis Letter").