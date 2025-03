Bolesne wyznanie córki Tajnera. To dlatego zdecydowała się na metamorfozę

Dominika Tajner walczyła o życie. Bolesne wyznanie córki Apoloniusza Tajnera

"To był też troszeczkę w pewnym momencie problem zdrowotny. Nie chcę rozwijać, co się działo, ale to były problemy hormonalne, ja w ciągu dwóch miesięcy przybrałam 25 kilogramów, byłam taka, wiesz, ulana. Leżałam dwa miesiące prawie w łóżku, bo miałam duże zawroty głowy, potem trzy tygodnie w szpitalu. Wyszłam, rzuciłam wszystko, mówię: albo teraz będzie to życie na moich zasadach, albo umieram. No i żyję" - przyznała.