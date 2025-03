Wszystkie wygrane imprezy na stadionie w 2024 roku, mistrzostwo Europy, złoto olimpijskie, rekord świata. No i triumf w Diamentowej Lidze. Jarosława Mahuczich przyleciała do Chin po to, by mieć wszystkie możliwe złote medale jednocześnie, bo swoją ostatnią porażkę zaliczyła właśnie pod dachem, rok temu w Glasgow. I choć była zdecydowaną faworytką, zawiodła. Skoczyła 1.95 m, wyżej w tym roku leciała nawet Polka Maria Żodzik, której w Nankinie zabrakło. Ukrainka z brązem, złoto i srebro dla Australijek: Nicoli Olyslagers i Eleanor Patterson.