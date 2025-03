Mistrzowie świętują. Dominacja w Chinach, pierwszy dublet stał się faktem

Niemal perfekcyjnie dwa dni ma za sobą Oscar Piastri. Australijczyk co prawda w sprincie musiał uznać wyższość Lewisa Hamiltona, ale błyskawicznie porażkę powetował sobie w kwalifikacjach oraz wyścigu. Najpierw wywalczył pole position, a następnie dowiózł pewne zwycięstwo do mety. McLaren cieszy się podwójnie. Obecni mistrzowie świata konstruktorów w Szanghaju sięgnęli po pierwszy dublet w dopiero co rozpoczętym sezonie.