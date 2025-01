Kara dla Szczęsnego, a to nie koniec. Jest decyzja Flicka. Barcelona ogłasza

Hansi Flick podjął decyzję. FC Barcelona ogłasza kadrę na mecz z Realem Betis

Co do samego Wojciecha Szczęsnego, bo upływie jego kary, być może ponownie zobaczymy go w akcji podczas meczów Barcelony. Trener Hansi Flick ogłosił bowiem publicznie, że ostatnie występy Polaka sporo zmieniły w jego postrzeganiu hierarchii wśród bramkarzy.

- Po Superpucharze wszystko się zmieniło, szczerze mówiąc. Szczęsny spisywał się bardzo dobrze. Dobrze było go zobaczyć, bo po tej przerwie i powrocie do treningów z nami dawał z siebie wszystko. Mogliśmy zobaczyć, że ma niesamowitą mentalność, że jest bardzo pomocny dla całego sztabu i pozostałych bramkarzy. Dobrze widzieć to, a także to, że może grać na tym poziomie, naprawdę - przekazał Niemiec podczas przedmeczowej konferencji prasowej.