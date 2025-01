Koszmar Milika się nie kończy. Kontuzja to nie koniec, dostał kolejny cios

Arkadiusz Milik wciąż nie wrócił do gry po pozornie niegroźnej kontuzji kolana, której doznał w czerwcu na PGE Narodowym. W związku z tym jego pozycja w zespole Juventusu musi budzić wątpliwości. Polak od pół roku jest bez gry, a "Stara Dama" nie próżnuje. Zespół z Turynu sprowadził bowiem do klubu wicemistrza świata. Na wypożyczenie do Turynu trafił Randal Kolo Muani.