A jednak to nie Iga Świątek powalczy o trofeum Australian Open 2025. W ostatnim, decydującym akcie turnieju w Melbourne spotkają się za to Aryna Sabalenka, która wcześniej pokonała Paulę Badosę 6:4, 6:2, oraz Madison Keys. W czwartek Amerykanka i Polka stoczyły w półfinale zacięty bój i po historii pełnej emocji to ta pierwsza zeszła z kortu jako finalistka . Mecz Sabalenka - Keys zaplanowano na sobotę 25 stycznia.

Tymczasem media obiegły szokujące słowa pod adresem Świątek. Jeden z rosyjskich publicystów nie zostawił na wiceliderce rankingu WTA suchej nitki, kierując w jej stronę perfidne zarzuty. I - jak pokazał czas - bardzo się pomylił. O co konkretnie chodzi?

Pomyłka Rosjan. Szok, co zarzucali Świątek podczas Australian Open

Po ćwierćfinałowym meczu Igi Świątek z Emmą Navarro (wygranym przez Polkę 6:1, 6:2) w rosyjskim serwisie internetowym news.sportbox.ru ukazał się artykuł promowany tytułem: "Żadnego wstydu, żadnego sumienia. Polska oszustka wleczona do tytułu Australian Open". Autor wspomina o rzekomym "skandalu" z udziałem Igi. Zarzuca tenisistce, że ta nie przyznała się do dwukrotnego odbicia się piłki po jej stronie boiska. Opisuje też reakcję Emmy na sytuację.

"Navarro zwróciła się do sędziego, mówiąc, że piłka dwukrotnie dotknęła nawierzchni na połowie boiska Igi. Dzięki powtórkom widzowie programów na całym świecie utwierdzili się w przekonaniu, że miała rację. Amerykanka zapytała sędziego głównego, czy może obejrzeć powtórkę wideo, ale otrzymała odmowę. Emma nie zrobiła afery, lecz potem jej gra zupełnie się nie układała. Nie wygrała już ani jednego gema i przegrała seta 2:6" - czytamy.

Iga stwierdziła, że ten epizod nie miał wpływu na przebieg meczu, gdyż całkowicie zdominowała kort. To prawda, ale nic by jej nie kosztowało przyznanie się i postąpienie wedle zasad fair play ~ - dodano.

Rosjanin wypomniał Świątek coś jeszcze, a mianowicie sprawę dopingową z końcówki zeszłego roku. Pod koniec listopada Polka poinformowała o zakończonym przez ITIA śledztwie w związku z otrzymaniem przez nią pozytywnego wyniku testu antydopingowego. Okazało się, że tenisistka - zupełnie nieświadomie - zażyła lek z niedozwoloną substancją. Jej partia leku została fabrycznie zanieczyszczona. Wobec takich okoliczności Iga została ukarana symbolicznym miesięcznym zawieszeniem.

Ta sprawa oraz incydent z meczu z Navarro miałyby być - według rosyjskiego portalu - dowodem na próbę "wleczenia" Świątek do finału Australian Open. Jednak wynik starcia z Keys pokazuje, że żadnego faworyzowania i "ciągnięcia" na siłę do finału nie było. Iga dotarła do półfinału własną pracą.

Kuriozalne podsumowanie meczu Świątek - Keys na Australian Open

Półfinał Australian Open dostarczył kibicom wielu emocji. Pierwszy set zakończył się wynikiem 7:5 dla Świątek, w drugim wygrała Keys (6:1). Potrzeba było trzeciej partii, by wyłonić zwyciężczynię. Wygrała Amerykanka, ale triumf wcale nie przyszedł jej łatwo. Obroniła meczbola w dwunastym gemie trzeciego seta, a na tablicy wyświetlił się wynik 7:6(8). Mimo zaciętej rywalizacji (głównie w pierwszym i trzecim akcie) Rosjanie z news.sportbox.ru ogłaszają pewną wygraną Madison. Reklama

Keys odniosła zdecydowane zwycięstwo nad Świątek ~ - twierdzą.

Tymczasem w sieci jest pełno zupełnie innych opinii. Fani i eksperci dostrzegają wkład Polki w to spotkanie i podkreślają, że niewiele zabrakło do awansu do finału.

Iga Świątek i Madison Keys, półfinał Australian Open / Yuichi Yamazaki / AFP