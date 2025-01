Od października zeszłego roku Wojciech Szczęsny czekał na swoją szansę w Barcelonie. Doczekał się i wydawało się wręcz, że zaliczył debiut marzeń. Z grającym na czwartym poziomie rozgrywkowym Barbastro ciężko było spodziewać się innego wyniku, niż zdecydowana wygrana Dumy Katalonii, ale spotkanie z czwartym w La Liga Athletic Bilbao w ramach Superpucharu Hiszpanii już do łatwych nie należało i Polak miał szansę zaprezentować swoje umiejętności. Zrobił to na tyle dobrze, że niektóre tamtejsze media wybrały go nawet zawodnikiem meczu.

Szczęsny pod ostrzałem w Hiszpanii. Znowu przypominają. "W dodatku nie ma manier"

- Myślę, że dla mnie się zmieniło, szczerze mówiąc, wiele. Ponieważ najpierw widzieliśmy Teka (Wojciecha Szczęsnego - przyp. red.), który spisywał się bardzo dobrze. Dobrze było to zobaczyć, bo po tej przerwie i powrocie do treningów z nami dawał z siebie wszystko... (...) Inna rzecz, którą mogłem zobaczyć, to Iñaki - był pod presją, wszedł i pierwszy strzał to był gol. To, jak pokazał swoją siłę, zimną krew, było naprawdę niewiarygodne - podsumowywał Hansi Flick.