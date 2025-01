Kluczowym czynnikiem było oczywiście bycie wolnym graczem, bo przepisy nie pozwoliły na transfer zatrudnionego piłkarza. Wśród kandydatów media wymieniały między innymi Keylora Navasa. Kostarykanin przeszedł w ostatnich dniach do argentyńskiego Newell's Old Boys. Do "Dumy Katalonii" w październiku powędrował Wojciech Szczęsny.