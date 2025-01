Nowy wpis Agaty Wróbel. "Pożyczam ci moje buty"

Przyjdź, pożyczam ci moje buty, Żyj tym, co ja przeżyłam, i powiedz mi, czy nadal nie masz nic przeciwko mojemu postępowaniu. Przyjdź, załóż moje buty, Czuj się tak, jak się czułam, A potem powiedz mi, czy nadal pozwolisz sobie być tak krytycznym. Znasz tylko jedną część historii i oceniasz z tego, co widzisz. Chcesz mieć pełen obraz? Przyjdź, załóż moje buty, Przejdź się moją drogą a potem powiedz mi, czy bolą cię stopy... A na koniec przyjdź pożyczę ci moje oczy a ty mi powiedz czy jeszcze coś przez nie widzisz

Pod wpisem pojawiły się komentarze od przejętych internautów, którzy deklarują wsparcie. Radzą, by sportsmenka nie przejmowała się przykrymi krytycznymi opiniami. "Nie poddawaj się", "Nie jesteś sama. Masz nas, grono ludzi, którzy Cię wspierają. Dasz radę", "Do boju", "Trzeba odpuścić i skoncentrować się na tych, co są z Tobą. Głowa do góry" - apelują.