Wojciech Szczęsny pierwsze miesiące w FC Barcelona spędził jako rezerwowy bramkarz . Była to sytuacja nieco zaskakująca, bo gdy okazało się, że Polak dołączy do Blaugrany, wydawało się, że szybko wywalczy miejsce w podstawowej jedenastce. Postawa Inakiego Peni była jednak na tyle dobra, że Hansi Flick nie miał powodów, aby dokonywać zmian na tej pozycji i Szczęsny nie podnosił się z ławki rezerwowych. Do czasu.

Emocjonalny wpis Wojciecha Szczęsnego po meczu z Realem Madryt

"Tak, to nie jest fajne uczucie. Jednak moje doświadczenie pozwala mi spojrzeć na tę sytuację z innej perspektywy. We wrześniu skończyłem karierę i cieszyłem się życiem na plaży i polach golfowych Marbelli" - czytamy. "Cztery miesiące później mogłem zagrać w meczu, który wcześniej mogłem jedynie oglądać w telewizji albo rozgrywać na konsoli. I nigdy nie miałem zamiaru ukrywać się na boisku i nie podejmować trudnych decyzji " - dodał.

"Można założyć, że to ta postawa spowodowała czerwoną kartkę. Wolę myśleć, że to takie podejście doprowadziło mnie do miejsca, w którym jestem i to dzięki mojej czasami nieuzasadnionej odwadze mogę cieszyć się z pierwszego trofeum w Barcelonie. Życie bez strachu może czasami spowodować ból, ale uwierzcie mi, dostaniecie w zamian piękną przygodę. Kocham tę grę!" - zakończył były bramkarz reprezentacji Polski.