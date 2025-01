Ewa Swoboda powiedziała "tak". Nowy rozdział w życiu polskiej medalistki

Ewa Swoboda w Podlasiu Białystok. Nowy rozdział kariery, nowe wyzwania

- Chciałam coś zmienić, a myślę, że to jest dobre miejsce na zmiany, na coś innego, bo - przyznajmy szczerze - to jest najlepszy klub w Polsce. Widać to po tym, jacy tutaj są zawodnicy. Myślę, że to dodatkowo motywuje do tego, żeby im wszystkim dorównać - tłumaczyła w listopadzie.