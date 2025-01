Zmiana statusu Szczęsnego w Barcelonie, Flick reaguje. W Hiszpanii zawrzało

Wojciech Szczęsny kiepskim występem przeciwko Benfice dał poważny orzech do zgryzienia Hansiemu Flickowi. Hiszpanie przed meczem ogłaszali, że to Polak ma bronić w Lidze Mistrzów i Pucharze Króla, a Inaki Pena w La Liga. Niestety 34-latek pokazał, że daleko mu do umiejętności gry na przedpolu swojego konkurenta, a w newralgicznych momentach szwankuje decyzyjność. Hiszpańscy dziennikarze nie mają wątpliwości co do tego, jak obecnie wygląda sytuacja Szczęsnego.