Mecz na początku był wyrównany, co można uznać za małą niespodziankę, bo przecież Kuwejt skazywano na pożarcie. W pierwszych minutach popisywały się ofensywy obu zespołów, szybko zrobiło się 5:5, a kolejne 3 punkty zdobyli zawodnicy naszych rywali, co dało im wręcz sensacyjne prowadzenie. "Biało-czerwona" defensywa nie wyglądała najlepiej, ale w ataku dwa trafienia Mikołaja Czaplińskiego oraz jedno Mateusza Wojdana przywróciło remis na tablicy wyników.

Bardzo ważne okazały się akcje od stanu 9:9. Z kolejnych 7 trafień 6 należało do podopiecznych Marcina Lijewskiego. Dzielili się bramkami, Przytuła wykorzystał rzut karny, Paterek i Czapliński sytuacje sam na sam z bramkarzem. Zrobiło się 15:10, a za chwilę 19:12. To był moment, w którym Polacy pokazali wyższość i wreszcie oskoczyli od oponentów. Wyglądali coraz lepiej, do zespołowych akcji dochodziły te indywidualne, choć wiadomo, że poziom trudności nie był najwyższy. Pierwszego gola w turnieju rzucił Kacper Adamski. Na przerwę obie drużyny schodziły z rezultatem 21:15. Po początkowych problemach w defensywie "Orły" poprawiły się, a w ofensywie trzymały równy, całkiem wysoki poziom, kończąc większość akcji.