Kuriozalny samobój, a potem cios za cios na finiszu. Thriller w Lidze Europy

Jack Butland antybohaterem na Old Trafford. Samobójczy gol "hitem" dnia

W 24. minucie do siatki głową trafił Matthijs de Ligt i wydawało się, że mamy 1:0. Arbiter bramki jednak nie uznał, dopatrując się faulu jednego z kolegów Holendra. Telewizyjne powtórki nie wykazały jednak przewinienia. To była największa kontrowersja tego wieczoru .

Potem oko w oko z golkiperem gości stanął jeszcze Amad Diallo , ale i on nie wytrzymał próby nerwów . Do przerwy zatem gole nie padły. Z przebiegu gry można było jednak żywić nadzieję, że po zmianie stron dojdzie do korekty rezultatu.

31-letni golkiper uchronił jednak szkocką ekipę od wyższej porażki. A raz, po uderzeniu Alejandro Garnacho, ratował go słupek. "The Gers" do ostatnich minut szukali okazji do wyrównania i dopięli swego w samej końcówce. Po błędzie Harry'ego Maguire'a do futbolówki dopadł Cyriel Dessers i było 1:1.