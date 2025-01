Wielki talent z zagranicy w polskim klubie. 17-latek twarzą państwowego giganta

Czech wspierany przez Orlen, siedział obok Bartosza Zmarzlika

Ten transfer ebut.pl Stali to inwestycja w przyszłość. Pozyskano go po sezonie 2023, który był dla niego pierwszym na motocyklach o pojemności 500cc. Został wówczas wicemistrzem swojego kraju, ustępując tylko Vaclavowi Milikowi. W ubiegłym roku mógł stanąć na najwyższym stopniu podium. Po pierwszym dniu był liderem klasyfikacji , lecz zapalenie płuc uniemożliwiło mu kontynuowanie drugiej rundy.

Były wątpliwości, wszystko przez zwolnienie legendy

Gdyby nie to, że gorzowianie pozbyli się Szymona Woźniaka, a w zamian ściągnięto Andrzeja Lebiediewa, to Bednar najpewniej startowałby regularnie w pierwszym składzie już od najbliższego sezonu. Wszystko z powodu zamieszania z Jakubem Miśkowiakiem. Teraz klub w praktyce nie ma zawodnika U24, bo potrzebny jest im konkretnie polski żużlowiec, żeby spełnić limit Biało-Czerwonych.

17-latek przedłużył niedawno umowę o kolejny rok, czyli do października 2026 roku. Przez moment drżano o to, czy utalentowany zawodnik zostanie w Gorzowie. Miało to związek ze zwolnieniem Stanisława Chomskiego. Takie wątpliwości podsycił dodatkowo Matej Kus, który wcześniej osobiście namawiał Bednara na Stal. Wszystko ze względu na legendarnego szkoleniowca.