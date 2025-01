Stoch i spółka zaraz w Oberstdorfie. Loty za rogiem, Thurnbichler musi się martwić. "Współczuję"

Problemy reprezentacji Polski. Nie ma wątpliwości

Wiele w tym sezonie mówi się także o tym, jakim sprzętem dysponują Biało-Czerwoni. Porównuje się to szczególnie do Austriaków , którzy w tym aspekcie absolutnie zdominowali rywalizację i mówią o tym także sami skoczkowie, którzy wręcz frustrują się przewagą sprzętową swoich przeciwników.

Na ten problem wskazał Jakub Kot. - Trochę współczuję Thomasowi Thurnbichlerowi. Sam ucina ten temat i mówi, że trzeba być na limicie. Ja to akceptuję. My mamy wyłącznie Hafele, który jest świetnym fachowcem. Gdy chcemy popracować nad kombinezonami, zalegamy w temacie wkładek. Jeśli dążymy do zmian w butach, przepada nam czas, aby poprawić coś innego. Po prostu mamy jedną osobę, która nie jest w stanie wziąć na barki wszystkiego. W Austrii z kolei za każdy element sprzętu odpowiada ktoś inny. Tak przynajmniej tłumaczył mi to Thomas Thurnbichler - powiedział ekspert Eurosportu w rozmowie z "WP SportoweFakty".