Koszmar Szczęsnego, a teraz wieści. Laporta wkracza do akcji. Zapadła decyzja

- Kto stanie w bramce Barcelony w meczu z Benficą, Wojciech Szczęsny czy Inaki Pena ? - to pytanie wybrzmiewało przed wtorkowym starciem w Lidze Mistrzów w polskich i hiszpańskich mediach. Usłyszał je także trener Hansi Flick , który w odpowiedzi postanowił pochwalić polskiego bramkarza . - Myślę, że to jeden z najlepszych transferów , jakich dokonaliśmy. Nie tylko ze względu na jego sposób gry, ale także ze względu na jego wsparcie dla zawodników. Wspaniale jest go widzieć i sposób, w jaki pokazuje swoje doświadczenie młodym piłkarzom - mówił niemiecki szkoleniowiec, który ostatecznie postawił później na naszego byłego reprezentanta.

- Timing wyjścia był dobry, tylko po prostu Balde mnie nie usłyszał. Zdarza się. Szkoda, że nam się zdarzyło to dzisiaj. Na szczęście konsekwencje to stracona bramka, niestracone punkty. Obaj tak naprawdę zdążyliśmy do piłki i się nie słyszeliśmy po prostu. Ja krzyczałem, on nie słyszał i zareagował tak, jakbym ja nie wychodził. Wyszło to troszkę komicznie, ale trzy punkty jadą do Barcelony - tłumaczył później kulisy pierwszej wspomnianej sytuacji Wojciech Szczęsny , który po meczu stanął przed kamerą Canal+.