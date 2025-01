Przed Lewandowskim i spółką kolejne wyzwanie. Hiszpanie jednomyślni, wiedzą, co z Polakiem

Czy Robert Lewandowski w środę dostanie kolejną szansę od Hansiego Flicka, czy też czeka go odpoczynek? Hiszpanie nie mają pod tym względem żadnych wątpliwości.

FC Barcelona walczy o kolejne trofeum. Superpuchar ma być tylko przystawką

Superpuchar Hiszpanii z pewnością nie jest jednym z najważniejszych trofeów, które można zdobyć jako piłkarz FC Barcelona. Kibice "Blaugrany" nie mają jednak prawa wybrzydzać. Ich ostatnim zdobytym pucharem był ten za mistrzostwo kraju w maju 2023 roku. W dodatku styl, w jakim podopieczni Hansiego Flicka pokonali w niedzielę Real Madryt podczas finału (5:2) ponownie dał kibicom nadzieję na to, iż sięgnięcie po superpuchar jest tylko przystawką przed większymi daniami.

Już w środę Barcelonę czeka kolejny duży test. Na Stadion Olimpijski przyjedzie Real Betis, a stawką batalii będzie awans do ćwierćfinału Pucharu Króla. Jeżeli Robert Lewandowski i spółka marzą o nawiązaniu do czasów Pepa Guardioli czy Luisa Enrique, którzy sięgnęli z "Blaugraną" po potrójne korony, muszą podejść do najbliższego meczu z najwyższą koncentracją.