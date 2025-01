"Podpisano, zapieczętowano i dostarczono" - tak to kontrakcie Karola Świderskiego pisze Panathinaikos. W czwartek o godzinie 22:01 polskiego czasu klub z Aten potwierdził sprowadzenie napastnika reprezentacji Polski, który właśnie 23 stycznia obchodzi 28. urodziny. Powrót do europejskiej piłki klubowej to dla niego zapewne najlepszy prezent.

Jego umowa będzie obowiązywać do 30 czerwca 2028, więc przez najbliższe 3,5 sezonu. Dla niego to powrót do Grecji, w latach 2019-22 występował w Salonikach dla PAOK-u. W Panathinaikosie dołączy do Bartłomieja Drągowskiego, który przeszedł do tego zespołu w lipcu. Transfer odnotował już Polski Związek Piłki Nożnej za pośrednictwem profilu "Łączy nas piłka" na platformie X.