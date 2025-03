We wtorkowe popołudnie młodzi Polacy chcieli pójść za ciosem, a okazja do tego - przynajmniej na papierze - wydawała się doskonała, bowiem na świeżo otworzony stadion w Opolu przyjechała kadra Czech , która w tabeli EL zajmowała ostatnie miejsce.

Polska U-20 - Czechy U-20. "Biało-Czerwoni" zakończyli w Opolu zmagania w Elite League

Swoistą odpowiedzią był strzał z rzutu wolnego z 23. minuty, do którego podszedł Kacper Duda - jego uderzenie zostało jednak wybite nad poprzeczkę przez golkipera "Lwów" Viktora Baiera. Późniejszy podyktowany rzut rożny nie przyniósł przy tym wielkiej korzyści Dudzie i spółce.

W końcu wynik został otworzony w 30. minucie - wówczas to Urbański z Dudą ruszyli lewą flanką i po wymianie podań pierwszy z panów ostatecznie spróbował dogrania na głowę Kacpra Śmiglewskiego. Choć kapitan "Biało-Czerwonych" minął się z piłką, to dopadł do niej Miłosz Brzozowski, który mając trochę miejsca nie mógł nie wykorzystać takiej okazji i pokonał Baiera trafiając na 1:0.