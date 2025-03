Associated Press / © 2025 Associated Press

Red Bull ogłasza. Yuki Tsunoda za Liama Lawsona

"Trudno było patrzeć, jak Liam zmaga się z RB21 w pierwszych dwóch wyścigach, dlatego wspólnie podjęliśmy decyzję o szybkiej zmianie. Rozpoczęliśmy sezon 2025 z dwoma ambicjami: utrzymaniem tytułu Mistrza Świata Kierowców i odzyskaniem tytułu Mistrza Świata Konstruktorów, a to jest decyzja czysto sportowa. Zdajemy sobie sprawę, że jest wiele pracy do wykonania z RB21, a doświadczenie Yukiego okaże się bardzo przydatne w rozwoju obecnego samochodu. Witamy go w zespole i nie możemy się doczekać, aby zobaczyć go za kierownicą RB21" - ogłosił Christian Horner, cytowany przez F1.